Цехмейстер (Долгая) Ганна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехмейстер (Долгая) Ганна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Долгий Петр Иванович

Мать: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цехмейстер Иван Павлович

Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шамкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Цехмейстер Василий Павлович

Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цехмейстер Павел Карлович

Смерть
1980
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