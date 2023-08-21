Цехмейстер (Долгая) Ганна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шамкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Цехмейстер Василий Павлович
Отец ребёнка: Цехмейстер Павел Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980