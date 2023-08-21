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(Долгая) Февронья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Долгий Петр Иванович

Мать: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бычкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Завалишин Яков Гаврилович

Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
1930

Сын: Долгий Николай Степанович

Отец ребёнка: Завалишин Яков Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалишин Яков Гаврилович

Смерть
1989
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