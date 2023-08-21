(Долгая) Февронья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бычкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Завалишин Яков Гаврилович
Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
1930
Сын: Долгий Николай Степанович
Отец ребёнка: Завалишин Яков Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989