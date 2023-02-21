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Пескишев Василий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1854

Отец: Пескишев Наум Лаврентиевич

Мать: Пескишева Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Обухова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна

Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Пескишев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Агафья Силиновна

Смерть
Неизвестно
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