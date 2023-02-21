Пескишев Василий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1854
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Обухова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна
Рождение ребёнка
27.02.1890
Сын: Пескишев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пескишева Агафья Силиновна
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно