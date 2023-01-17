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Пескишев Наум Лаврентиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пескишев Лаврентий Самылович

Мать: Пескишева Наталия Трофимовна

Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Пескишева Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пескишева Евдокия Наумовна

Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пескишева Анна Наумовна

Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
22.01.1854

Сын: Пескишев Василий Наумович

Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пескишева Ольга Наумовна

Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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