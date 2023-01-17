Пескишев Наум Лаврентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
23.01.1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пескишева Евдокия Наумовна
Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пескишева Анна Наумовна
Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
22.01.1854
Сын: Пескишев Василий Наумович
Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пескишева Ольга Наумовна
Мать ребёнка: Пескишева Ксения Трофимовна
Смерть
Неизвестно