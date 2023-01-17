Обухова (Пескишева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Пескишева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1881

Дата смерти

22.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1881

Отец: Пескишев Василий Наумович

Мать: Пескишева Агафья Силиновна

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1902

Дочь: Бородина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мячина Марфида (Марша) Николаевна

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1910

Сын: Обухов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Обухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Обухов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1922

Дочь: Обухова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.09.1939
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