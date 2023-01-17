Обухова (Пескишева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1881
Дата смерти22.09.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1881
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
27.11.1902
Дочь: Бородина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мячина Марфида (Марша) Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1910
Сын: Обухов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1913
Сын: Обухов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1918
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1922
Дочь: Обухова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.09.1939