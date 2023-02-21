Обухов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1910

Дата смерти

08.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
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1937 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910

Отец: Обухов Николай Иванович

Мать: Обухова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Обухов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.10.1937

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.11.1946

Сын: Обухов Николай Александрович

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Смерть
08.03.1975
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