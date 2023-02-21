Обухов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1910
Дата смерти08.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Обухов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1936
Рождение ребёнка
31.10.1937
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.01.1941
Рождение ребёнка
23.11.1946
Сын: Обухов Николай Александрович
Мать ребёнка: Обухова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.1949
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Смерть
08.03.1975