Обухова (Огородникова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1910
Дата смерти05.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Обухов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.08.1936
Рождение ребёнка
31.10.1937
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1941
Рождение ребёнка
23.11.1946
Сын: Обухов Николай Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1949
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1991