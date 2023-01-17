Обухова (Огородникова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Огородникова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

05.11.1991

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
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1937 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Огородников Дмитрий Степанович

Мать: Огородникова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Обухов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.1937

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.11.1946

Сын: Обухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1991
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