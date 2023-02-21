Огородникова (Солодянкина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Солодянкина) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

05.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Мать: Солодянкина Саламонида Андреевна

Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Огородников Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1896

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Огородников Трифон Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Огородников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Огородников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Обухова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
06.08.1911

Дочь: Блинова Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Огородников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Маркова Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.05.1944
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