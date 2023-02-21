Огородникова (Солодянкина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти05.05.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Огородников Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Сын: Огородников Трифон Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Сын: Огородников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Сын: Огородников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Обухова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Блинова Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Сын: Огородников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович
Дочь: Маркова Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Степанович