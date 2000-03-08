Обухов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1946

Дата смерти

08.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1946

Отец: Обухов Александр Николаевич

Мать: Обухова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2000
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