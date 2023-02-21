Пескишева (Дубровина) Агафья Силиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1853
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Обухова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович
Рождение ребёнка
27.02.1890
Сын: Пескишев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно