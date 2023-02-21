Пескишева (Дубровина) Агафья Силиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Дубровина) Агафья Силиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1853

Отец: Дубровин Сила Кононович

Мать: Дубровина Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Обухова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович

Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Пескишев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пескишев Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Василий Наумович

Смерть
Неизвестно
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