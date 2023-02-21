Обухов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1918

Дата смерти

28.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1918

Отец: Обухов Николай Иванович

Мать: Обухова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1950

Дочь: Микрюкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Обухова Глафира

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Глафира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Глафира

Смерть
28.12.1977
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