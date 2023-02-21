Обухов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1918
Дата смерти28.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1918
Рождение ребёнка
18.06.1950
Дочь: Микрюкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Обухова Глафира
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Глафира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Глафира
Смерть
28.12.1977