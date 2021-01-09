Микрюкова (Обухова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1950
Дата смерти09.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1950
Отец: Обухов Иван Николаевич
Мать: Обухова Глафира
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2021