Микрюкова (Обухова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикрюкова (Обухова) Александра Ивановна

Микрюкова (Обухова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1950

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1950

Отец: Обухов Иван Николаевич

Мать: Обухова Глафира

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close