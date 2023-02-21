Обухова Глафира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1950
Дочь: Микрюкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно