Обухова Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1950

Дочь: Микрюкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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