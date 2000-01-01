Бородина (Обухова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Обухова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1902

Дата смерти

01.03.1986

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902

Отец: Обухов Николай Иванович

Мать: Обухова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин ?

Смерть
01.03.1986
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