Бородина (Обухова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1902
Дата смерти01.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин ?
Смерть
01.03.1986