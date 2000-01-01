Пескишев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1890
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Пескишев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пескишева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Пескишев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пескишева Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно