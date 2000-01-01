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Пескишев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1890

Отец: Пескишев Василий Наумович

Мать: Пескишева Агафья Силиновна

Бракосочетание
1908

Жена: Пескишева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Пескишев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пескишева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Пескишев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пескишева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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