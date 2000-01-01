Пескишева (Мячина) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Мячина) Ксения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Мячин Трофим Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Пескишев Наум Лаврентиевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пескишева Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пескишева Анна Наумовна

Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич

Рождение ребёнка
22.01.1854

Сын: Пескишев Василий Наумович

Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пескишева Ольга Наумовна

Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич

Смерть
Неизвестно
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