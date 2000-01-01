Пескишева (Мячина) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мячин Трофим Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пескишева Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пескишева Анна Наумовна
Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич
Рождение ребёнка
22.01.1854
Сын: Пескишев Василий Наумович
Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пескишева Ольга Наумовна
Отец ребёнка: Пескишев Наум Лаврентиевич
Смерть
Неизвестно