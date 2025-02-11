(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов
мужской, родился 1715, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1765, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.Около 1678 г.р.
МатьТарнава ИвановаОколо 1680 г.р.
ДетиПоказать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Рождение ребёнка
1739
Сын: (Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1744
Сын: (Санбашай Потешкин) (Санбашай Потешкин) Иван Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Карп Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Аким Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Аким Рекрут В 1790 Г. Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Смерть
1765