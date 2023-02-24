(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов

(Потешка Сергеев) Карнилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Сергей Сетяев
Мать: Тарнава Иванова
Рождение ребёнка
1739
Сын: (Андрей Потешкин) Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1744
Сын: (Санбашай Потешкин) Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Карп Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Аким Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Аким Андреев
Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова
Смерть
1765