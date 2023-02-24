(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов

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(Потешка Сергеев) Карнилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Сергей Сетяев

Мать: Тарнава Иванова

Рождение ребёнка
1739

Сын: (Андрей Потешкин) Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1744

Сын: (Санбашай Потешкин) Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Карп Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Аким Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Аким Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Смерть
1765
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