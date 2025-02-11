(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1715, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1765, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.Около 1678 г.р.
Мать
Тарнава ИвановаОколо 1680 г.р.
Дети
(Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев1739 г.р.
(Санбашай Потешкин) (Санбашай Потешкин) Иван Андреев1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.

Мать: Тарнава Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1739

Сын: (Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1744

Сын: (Санбашай Потешкин) (Санбашай Потешкин) Иван Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Карп Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Аким Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Аким Рекрут В 1790 Г. Андреев

Мать ребёнка: Из Губашева Аксинья Костентинова

Смерть
1765
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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