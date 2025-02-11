(Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев
мужской, родился 1739, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1796, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов1715 г.р.
МатьИз Губашева Аксинья Костентинова1722 г.р.
Супруги
(Из Собакина) Марья Ефремова1752 г.р.
Дети
Матвей Андреевич1752 г.р.
Алексей Андреев1753 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Смерть
1796