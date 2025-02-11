(Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

(Андрей Потешкин) (Андрей Потешкин) Андрей Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1739, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1796, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов1715 г.р.
Мать
Из Губашева Аксинья Костентинова1722 г.р.
Супруги
(Из Собакина) Марья Ефремова1752 г.р.
Дети
Матвей Андреевич1752 г.р.
Алексей Андреев1753 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: (Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов

Мать: Из Губашева Аксинья Костентинова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Из Собакина) Марья Ефремова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Андреева

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Смерть
1796
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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