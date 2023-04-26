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Алексей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: (Андрей Потешкин) Андреев

Мать: Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ульяна Алексееа

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алимпиева

Смерть
1801
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