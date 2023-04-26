Алексей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: (Андрей Потешкин) Андреев
Мать: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ульяна Алексееа
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья Алимпиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алимпиева
Смерть
1801