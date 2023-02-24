Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Алексей Андреев

Мать: Авдотья Алимпиева

Смерть
1828
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