(из Никитино) Авдотья Алимпиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ульяна Алексееа
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно