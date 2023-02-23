(из Никитино) Авдотья Алимпиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Никитино) Авдотья Алимпиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ульяна Алексееа

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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