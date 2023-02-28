Дарья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Матвей Андреевич
Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев
Смерть
1770