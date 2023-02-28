Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Григорьева

Дарья Григорьева

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Матвей Андреевич

Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: (Андрей Потешкин) Андреев

Смерть
1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close