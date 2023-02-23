из Губашева Аксинья Костентинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Губашева Аксинья Костентинова

из Губашева Аксинья Костентинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: (Андрей Потешкин) Андреев

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1744

Сын: (Санбашай Потешкин) Андреев

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Карп Андреев

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Аким Андреев

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Аким Андреев

Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов

Смерть
1780
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