из Губашева Аксинья Костентинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: (Андрей Потешкин) Андреев
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1744
Сын: (Санбашай Потешкин) Андреев
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Карп Андреев
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Андреева
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Аким Андреев
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Аким Андреев
Отец ребёнка: (Потешка Сергеев) Карнилов
Смерть
1780