Карп Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: (Потешка Сергеев) Карнилов

Мать: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья Карпова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: В Телятниково Анисья Карпова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Егор Карпов

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Михаил Карпович

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Егорова

Смерть
1805
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