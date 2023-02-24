Карп Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья Карпова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: В Телятниково Анисья Карпова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Егор Карпов
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Михаил Карпович
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Егорова
Смерть
1805