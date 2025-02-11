Михаил Карпович 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Карпович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1846, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Карп Андреев1747 г.р.
Мать
Прасковья Егорова1746 г.р.
Дети
Петр Михайлович1800 г.р.
Филипп Михайлович1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Карп Андреев

Мать: Прасковья Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Аксинья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Афимья Михайловна

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
1846
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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