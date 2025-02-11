Михаил Карпович
мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1846, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКарп Андреев1747 г.р.
МатьПрасковья Егорова1746 г.р.
Дети
Петр Михайлович1800 г.р.
Филипп Михайлович1809 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Карп Андреев
Мать: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Афимья Михайловна
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1846
Место жительства
1850