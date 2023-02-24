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Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Михаил Карпович

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Арина- Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Арина- Семеновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Арина- Семеновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Макрида Петровна

Мать ребёнка: Арина- Семеновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Арина- Семеновна

Смерть
Неизвестно
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