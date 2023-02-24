Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Михаил Карпович
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Арина- Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Арина- Семеновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Арина- Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Макрида Петровна
Мать ребёнка: Арина- Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Арина- Семеновна
Смерть
Неизвестно