Спиркин Иван Петров 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиркин Иван Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Ирина Семеновна) Арина Семёнова / Ирина Семеновна1800 г.р.
Отец
Петр Михайлович1800 г.р.
Дети
Устинья Ивановна1838 г.р.
Спиркин / Сурков Денис Иванович1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Петр Михайлович

Мать: (Ирина Семеновна) Арина Семёнова / Ирина Семеновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Спиркин / Сурков Денис Иванович

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сумбаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
1852

Сын: Спиркин / Сурков Никифор Иванович

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Спиркина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Смерть
Неизвестно

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