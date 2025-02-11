Спиркин Иван Петров
мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Ирина Семеновна) Арина Семёнова / Ирина Семеновна1800 г.р.
ОтецПетр Михайлович1800 г.р.
Дети
Устинья Ивановна1838 г.р.
Спиркин / Сурков Денис Иванович1841 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Спиркин / Сурков Денис Иванович
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Спиркин / Сурков Никифор Иванович
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Спиркина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно