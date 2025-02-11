Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Дети
Устинья Ивановна1838 г.р.
Спиркин / Сурков Денис Иванович1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Спиркин / Сурков Денис Иванович

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сумбаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
1852

Сын: Спиркин / Сурков Никифор Иванович

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Спиркина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45 Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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