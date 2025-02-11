Спиркина Дарья Артемьева / Мария Иванова
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Дети
Устинья Ивановна1838 г.р.
Спиркин / Сурков Денис Иванович1841 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Спиркин / Сурков Денис Иванович
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Спиркин / Сурков Никифор Иванович
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Спиркина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Спиркин Иван Петров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно