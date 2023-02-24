(в Телятниково) Авдотья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(в Телятниково) Авдотья Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Карп Андреев

Мать: Прасковья Егорова

Смерть
Неизвестно
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