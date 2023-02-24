Аким Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Маарья Акимова
Мать ребёнка: Фекла Савельева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дементий Акимович
Мать ребёнка: Фекла Савельева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дмитрий Акимович
Мать ребёнка: Фекла Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Акимовна
Мать ребёнка: Фекла Савельева
Смерть
1818