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Аким Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: (Потешка Сергеев) Карнилов

Мать: Из Губашева Аксинья Костентинова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Маарья Акимова

Мать ребёнка: Фекла Савельева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дементий Акимович

Мать ребёнка: Фекла Савельева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Фекла Савельева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Акимовна

Мать ребёнка: Фекла Савельева

Смерть
1818
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