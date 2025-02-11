(Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева
женский, родилась 1761
умерла Неизвестно
МатьМарфа Дмитриева Из Телятниково1722 г.р.
ОтецПрибылой Савелий Семенов1721 г.р.
Дети
Маарья Акимова1781 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Акимовна
Отец ребёнка: Аким Андреев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Маарья Акимова
Отец ребёнка: Аким Андреев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов
Отец ребёнка: Аким Андреев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дмитрий Акимович
Отец ребёнка: Аким Андреев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно