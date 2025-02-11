(Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1761

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Дмитриева Из Телятниково1722 г.р.
Отец
Прибылой Савелий Семенов1721 г.р.
Дети
Маарья Акимова1781 г.р.
Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Прибылой Савелий Семенов

Мать: Марфа Дмитриева Из Телятниково

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Акимовна

Отец ребёнка: Аким Андреев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Маарья Акимова

Отец ребёнка: Аким Андреев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов

Отец ребёнка: Аким Андреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Аким Андреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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