Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов
мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАким Андреев1761 г.р.
Мать(Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева1761 г.р.
Супруги
Дети
Суркин Трофим Демьянович1813 г.р.
Матрена Дементьевна1816 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрена Дементьевна
Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрёна Дементьева
Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Зубряева (Возм. Суркина) Марфа Демьяновна
Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тарас Лесная Стража Дементьевич
Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суркин Мирон Демьянович / Мирон Дементьевич
Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Работа или профессия
1847
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно