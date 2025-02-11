Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Аким Андреев1761 г.р.
Мать
(Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева1761 г.р.
Супруги
Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)1782 г.р.
Дети
Суркин Трофим Демьянович1813 г.р.
Матрена Дементьевна1816 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Аким Андреев

Мать: (Из Баевки) Фекла (Аксинья) Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Рождение ребёнка
1813

Сын: Суркин Трофим Демьянович

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрена Дементьевна

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрёна Дементьева

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Зубряева (Возм. Суркина) Марфа Демьяновна

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тарас Лесная Стража Дементьевич

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Суркин Иван Демьянович

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Суркин Мирон Демьянович / Мирон Дементьевич

Мать ребёнка: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Работа или профессия
1847
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Лесная стража

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
Неизвестно

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