Суркин Мирон Демьянович / Мирон Дементьевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Суркин Мирон Демьянович / Мирон Дементьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов1783 г.р.
Мать
Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)1782 г.р.
Супруги
Суркина Домна Андреевна1824 г.р.
Дети
Кожевникова (Суркина) Ефимия Миронова1851 г.р.
Сульдина (Суркина) Феодосия Мироновна1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов

Мать: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркина Домна Андреевна

Работа или профессия
1847
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Лесная стража

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сульдина (Суркина) Феодосия Мироновна

Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кожевникова (Суркина) Ефимия Миронова

Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Князькина Анна Мироновна

Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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