Суркин Мирон Демьянович / Мирон Дементьевич
мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСуркин Дементий Акимов / Демьян Акимов1783 г.р.
Супруги
Суркина Домна Андреевна1824 г.р.
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Суркин Дементий Акимов / Демьян Акимов
Мать: Суркина Варвара (Возм. Маркелловна) (Возм. Маркелловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркина Домна Андреевна
Работа или профессия
1847
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сульдина (Суркина) Феодосия Мироновна
Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кожевникова (Суркина) Ефимия Миронова
Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Князькина Анна Мироновна
Мать ребёнка: Суркина Домна Андреевна
Смерть
Неизвестно