Зубряева Марфа Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти30.04.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зубряев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вирясова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Зубряев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1899