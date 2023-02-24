Зубряева Марфа Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубряева Марфа Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Зубряев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вирясова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Зубряев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Зубряев Михаил Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубряев Михаил Исидорович

Смерть
30.04.1899
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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