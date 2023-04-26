Дмитрий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Аким Андреев
Мать: Фекла Савельева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гаврил Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Макар Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Филиппова
Смерть
1846