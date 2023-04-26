Дмитрий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Аким Андреев

Мать: Фекла Савельева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гаврил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Филиппова

Смерть
1846
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