Афонин Макар Дмитриевич
мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАфонина Дарья Филиппова1799 г.р.
ОтецДмитрий Акимович1797 г.р.
Супруги
Афонина Ефросинья Николаева1833 г.р.
Дети
Лукерья Макарова1857 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Дмитрий Акимович
Мать: Афонина Дарья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лешина (Томкина-Рауткина) Татьяна Макарова
Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Макарова
Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
14.05.1871
Дочь: (Афонина) Елена Макарова
Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева
Рождение ребёнка
13.01.1874
Дочь: (Афонина) Ксения Макарова
Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева
Смерть
Неизвестно