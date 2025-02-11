Афонин Макар Дмитриевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Афонин Макар Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Афонина Дарья Филиппова1799 г.р.
Отец
Дмитрий Акимович1797 г.р.
Супруги
Афонина Ефросинья Николаева1833 г.р.
Дети
Лешина (Томкина-Рауткина) Татьяна Макарова1854 г.р.
Лукерья Макарова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дмитрий Акимович

Мать: Афонина Дарья Филиппова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Ефросинья Николаева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лешина (Томкина-Рауткина) Татьяна Макарова

Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Макарова

Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Рождение ребёнка
14.05.1871

Дочь: (Афонина) Елена Макарова

Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.01.1874

Дочь: (Афонина) Ксения Макарова

Мать ребёнка: Афонина Ефросинья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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