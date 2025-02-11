(Афонина) Елена Макарова 14.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афонина) Елена Макарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.05.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афонин Макар Дмитриевич1832 г.р.
Мать
Афонина Ефросинья Николаева1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1871

Отец: Афонин Макар Дмитриевич

Мать: Афонина Ефросинья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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