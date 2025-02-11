(Афонина) Елена Макарова
женский, родилась 14.05.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфонин Макар Дмитриевич1832 г.р.
МатьАфонина Ефросинья Николаева1833 г.р.
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Рождение
14.05.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область