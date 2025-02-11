Тарнава Иванова
женский, родилась Около 1680
умерла Неизвестно
Дети
Левка Сергеев А Покрещен Иван КарниловОколо 1717 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: (Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов
Отец ребёнка: Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Левка Сергеев А Покрещен Иван Карнилов
Отец ребёнка: Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.
Смерть
Неизвестно