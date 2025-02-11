Тарнава Иванова Около 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарнава Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1680

умерла Неизвестно

Дети
(Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов1715 г.р.
Левка Сергеев А Покрещен Иван КарниловОколо 1717 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: (Потешка Сергеев) (Потешка Сергеев) Андрей Карнилов

Отец ребёнка: Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Левка Сергеев А Покрещен Иван Карнилов

Отец ребёнка: Сергей Сетяев Перешел С Алаторского Уезду Д. Баевки Около 1715Г.

Смерть
Неизвестно

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