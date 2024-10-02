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Кузнецов Егор Филиппович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.11.1816

Дата смерти

25.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
поч. вновь расчистной Моржевский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия Егоровна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1849

Сын: Кузнецов Егор Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
19.02.1851

Сын: Кузнецов Иван Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Рождение ребёнка
27.04.1851

Сын: Кузнецов Афанасий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
31.01.1852

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
30.08.1854

Сын: Кузнецов Стефан Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Бракосочетание
1855

Жена: Кузнецова Гликерия Егоровна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кузнецов Павел Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия Егоровна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
25.09.1884
Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
72 года, натурально

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