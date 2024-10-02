Кузнецов Егор Филиппович
Место рождения
Дата рождения24.11.1816
Дата смерти25.09.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. вновь расчистной Моржевский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
20.04.1849
Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
19.02.1851
Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Рождение ребёнка
27.04.1851
Сын: Кузнецов Афанасий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
31.01.1852
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
30.08.1854
Мать ребёнка: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия Егоровна
Смерть
25.09.1884
72 года, натурально