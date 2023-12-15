Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихалеев Лев

Мать: Шихалеева Татьяна Никоновна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1849

Сын: Кузнецов Егор Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
19.02.1851

Сын: Кузнецов Иван Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Рождение ребёнка
27.04.1851

Сын: Кузнецов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
31.01.1852

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
30.08.1854

Сын: Кузнецов Стефан Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Смерть
1857
Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

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