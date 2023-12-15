Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихалеев Лев
Рождение ребёнка
20.04.1849
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
19.02.1851
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Рождение ребёнка
27.04.1851
Сын: Кузнецов Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
31.01.1852
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Рождение ребёнка
30.08.1854
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Восприемник: поч.Козмы Бурова кр-н Никифор Львов Шихалеев (брат матери).
Смерть
1857