Кузнецов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения19.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1851
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1892
Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Кузнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно