Кузнецов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Егорович

Кузнецов Иван Егорович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1851

Отец: Кузнецов Егор Филиппович

Мать: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: кр-н Семен Семенов Черезов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Кузнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.