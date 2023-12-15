Кузнецов Егор Егорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1849
Дата смерти28.12.1892
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1849
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Бракосочетание
02.02.1873
Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.02.1878
Сын: Кузнецов Прокопий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Восприемник: д.Агафона Кононова безсрочный солдат Иван Космин Москвин
Рождение ребёнка
14.04.1880
Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
16.09.1882
Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Восприемник: прописанного Егора Егорова брат Иван Егоров Кузнецов
Рождение ребёнка
02.02.1885
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Восприемник: безсрочный солдат Семен Андреев Кошурников
Смерть
28.12.1892
от чахотки, 43 года