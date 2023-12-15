Кузнецов Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Егор Егорович

Кузнецов Егор Егорович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.04.1849

Дата смерти

28.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1849

Отец: Кузнецов Егор Филиппович

Мать: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Сеньки Шепелина кр-н Стефан Гавриилов Черезов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.02.1878

Сын: Кузнецов Прокопий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Агафона Кононова безсрочный солдат Иван Космин Москвин
Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Кузнецов Семен Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Кузнецов Федор Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: прописанного Егора Егорова брат Иван Егоров Кузнецов
Рождение ребёнка
02.02.1885

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: безсрочный солдат Семен Андреев Кошурников
Смерть
28.12.1892
Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
от чахотки, 43 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.