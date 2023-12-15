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Кузнецов Семен Егорович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.04.1880

Дата смерти

С 1939 по 1943

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880

Отец: Кузнецов Егор Егорович

Мать: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
24.09.1925

Сын: Кузнецов Вениамин (Викентий) Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Всегда считал, что он 1926 года рождения
Бракосочетание
05.10.1925

Жена: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Валентин Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Черезова (Кузнецова) Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
С 1939 по 1943
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
свидетельства о смерти в Загсе нет, т.к.закопали дети Вениамин и Любовь зимой в снег на огороде

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