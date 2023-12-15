Кузнецов Семен Егорович
Место рождения
Дата рождения14.04.1880
Дата смертиС 1939 по 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
24.09.1925
Всегда считал, что он 1926 года рождения
Бракосочетание
05.10.1925
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Валентин Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Черезова (Кузнецова) Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна
Смерть
С 1939 по 1943
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
свидетельства о смерти в Загсе нет, т.к.закопали дети Вениамин и Любовь зимой в снег на огороде