Шихалеева Татьяна Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Шихалеев Лев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шихалеев Лев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шихалеев Лев
Смерть
Неизвестно