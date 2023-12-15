Шихалеева Татьяна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалеева Татьяна Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Шихалеева) Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Шихалеев Лев

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шихалеев Иван Львович

Отец ребёнка: Шихалеев Лев

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шихалеев Никифор Львович

Отец ребёнка: Шихалеев Лев

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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