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Шихалеев Иван Львович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шихалеев Лев

Мать: Шихалеева Татьяна Никоновна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалеева Агрофена Титовна

Рождение ребёнка
31.01.1848

Сын: Шихалеев Егор Иванович

Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1854

Сын: Шихалеев Петр Иванович

Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1857

Сын: Шихалеев Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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