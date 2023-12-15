Шихалеев Иван Львович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шихалеев Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1848
Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна
Рождение ребёнка
07.06.1854
Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна
Рождение ребёнка
26.06.1857
Сын: Шихалеев Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Шихалеева Агрофена Титовна
Смерть
Неизвестно