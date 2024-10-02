Кузнецова Гликерия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Смерть
Неизвестно