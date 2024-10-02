Кузнецова Гликерия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Гликерия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1855

Муж: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кузнецов Павел Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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