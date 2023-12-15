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Кузнецов Павел Егорович

Место рождения

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кузнецов Егор Филиппович

Мать: Кузнецова Гликерия Егоровна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Брак 18.01.1881, д.Буровской кр-н, 1брак, 22 года + девица Пелагия Стефанова Полуэхтова, поч.Корноуховского крестьянина Стефана Полуэхтова дочь, 19лет. Свидетели: по жениху: крестьянине д.Буровской ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Кузнецова Ксения Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1886

Сын: Кузнецов Антоний Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Кузнецов Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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