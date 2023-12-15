Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Кузнецов Павел Егорович

Брак 18.01.1881, д.Буровской кр-н, 1брак, 22 года + девица Пелагия Стефанова Полуэхтова, поч.Корноуховского крестьянина Стефана Полуэхтова дочь, 19лет. Свидетели: по жениху: крестьянине д.Буровской ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Кузнецова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1886

Сын: Кузнецов Антоний Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Кузнецов Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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