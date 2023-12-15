Кузнецова (Полуэктова) Пелагея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович
Бракосочетание
18.01.1881
Брак 18.01.1881, д.Буровской кр-н, 1брак, 22 года + девица Пелагия Стефанова Полуэхтова, поч.Корноуховского крестьянина Стефана Полуэхтова дочь, 19лет. Свидетели: по жениху: крестьянине д.Буровской ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1882
Дочь: Кузнецова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович
Рождение ребёнка
28.06.1886
Сын: Кузнецов Антоний Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Кузнецов Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Егорович
Смерть
Неизвестно