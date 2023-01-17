Архиреева Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти15.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
Рождение ребёнка
29.10.1939
Сын: Архиреев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Николай Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Александр Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Смерть
15.01.1985
Российская Федерация, Самарская Область, Самара