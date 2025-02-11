Архиреева Евдокия Михайловна
женский, родилась 14.03.1907, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла 15.01.1985, Самара, Самара, Самарская область
ОтецТаларин (Волков) Михаил Ефимович1873 г.р.
МатьТаларина (Маева) Параскева Гаврилова1880 г.р.
Дети
Архиреев Анатолий Павлович29.10.1939 г.р.
Архиреев Александр ПавловичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Рождение
14.03.1907
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Николай Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Александр Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1939
Сын: Архиреев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович
Смерть
15.01.1985
Самара, Самара, Самарская область