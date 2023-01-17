Архиреева Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхиреева Евдокия Михайловна

Архиреева Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

15.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Таларин (волков) Михаил Ефимович

Мать: Таларина Параскева Гаврилова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Архиреев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Николай Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Смерть
15.01.1985
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close