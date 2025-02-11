Архиреева Евдокия Михайловна 14.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Архиреева Евдокия Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.03.1907, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла 15.01.1985, Самара, Самара, Самарская область

Отец
Таларин (Волков) Михаил Ефимович1873 г.р.
Мать
Таларина (Маева) Параскева Гаврилова1880 г.р.
Дети
Архиреев Анатолий Павлович29.10.1939 г.р.
Архиреев Александр ПавловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Таларин (Волков) Михаил Ефимович

Мать: Таларина (Маева) Параскева Гаврилова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Николай Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Архиреев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Архиреев Павел Степанович

Смерть
15.01.1985
Самара, Самара, Самарская область

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