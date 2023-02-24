Архиреев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архиреев Павел Степанович

Мать: Архиреева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева Мария Павловна

Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева Мария Павловна

г. Куйбышев
Смерть
Неизвестно
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
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